Sampdoria-Milan 1-2, che mentalità! Messias-Giroud in gol, Leao espulso

Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A, ha certificato la grande mentalità rossonera: vittoria in 10, espulso Leao

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A. Una vittoria che costa cara vista l'espulsione di Rafael Leao a inizio secondo tempo. Il portoghese, infatti, salterà il big match contro il Napoli, in programma domenica 18 settembre a San Siro. Un rosso evitabile, una seconda ammonizione arrivata per un gesto tecnico intuito da Alex Ferrari, colpito in faccia dal tentativo di rovesciata del numero 17. La 'Rosea' sottolinea come la costruzione di un campione si veda anche da questi piccoli, grandi, dettagli.

Il primo tempo

La partita inizia nel migliore dei modi per il Milan. Rafael Leao supera il povero Bereszynski e avvia un'azione corale che coinvolge tutta la trequarti rossonera: sponda di Olivier Giroud, tacco di Charles De Ketelaere e piattone di Junior Messias, che buca un Audero non esente da colpe. De Ketelaere, inoltre, si è visto annullare la sua prima gioia ufficiale con la maglia del Diavolo dal Var, che si è accorto di un fuorigioco precedente di Giroud. Un primo tempo che ha messo in evidenza una superiorità evidente: quasi come se le due squadre giocassero uno sport diverso.

Il secondo tempo

Ma ci ha pensato il secondo tempo a livellare tutto: rovesciata di Leao, anticipo di Ferrari e gioco pericoloso punito con il secondo giallo. Da qui è iniziata un'altra partita. Filip Djuricic, infatti, la pareggia subito con un colpo di testa, ma il colpo di genio di Stefano Pioli ha rimesso tutto in gioco. L'allenatore rossonero ha ridisegnato la sua squadra con una difesa a tre che ha dato solidità e permesso al Diavolo di ritrovare il vantaggio. Mani di Villar in area di rigore e penalty netto: Giroud si presenta dal dischetto di gran carriera e non sbaglia. La Sampdoria ci prova a pareggiarla nuovamente, ma il Milan chiude la porta ed finisce così. Mentalità. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>