Sampdoria-Milan 1-2: “Ibra, visto Kessié? Leader glaciale” | Serie A News

Sampdoria-Milan 1-2, Kessié in gol a ‘Marassi’. E chioccia per Tonali

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessié, classe 1996, è stato protagonista nel successo del Milan (1-2) sul campo della Sampdoria. Motivo per cui il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha parlato a lungo dell’ex atalantino.

Kessié, al 45′ del primo tempo di Sampdoria-Milan, ha battuto Emil Audero, con precisione, dagli undici metri. L’ivoriano, dunque, ha realizzato così il suo 4° gol in questo campionato, in occasione dell’8° rigore stagionale concesso ai rossoneri.

Implacabile, o quasi, Kessié dagli undici metri. In carriera, infatti, ha già tirato 18 rigori tra Milan (13), Atalanta (2) e Costa d’Avorio (3). Ne ha sbagliati soltanto 2 in Serie A. Non male per uno che ha ottenuto da Zlatan Ibrahimović il ‘permesso’ di poterli tirare al posto suo nel Milan.

Kessié, infatti, non poteva rappresentare scelta migliore. Con il Diavolo ha sbagliato un rigore nel marzo 2018 in Milan-Chievo 3-2 e uno la scorsa settimana in Milan-Fiorentina 2-0, sempre tra le mura amiche. Un giustiziere, glaciale: quello che ci serve in un Milan che, se davvero vuole ambire allo Scudetto, non può permettersi di sbagliare un colpo.

Kessié, in Sampdoria-Milan, ha offerto una signora prestazione. Ha anche fatto da 'chioccia', a centrocampo, per il giovane Sandro Tonali, che sostituiva Ismaël Bennacer, infortunato. L'ex bresciano è cresciuto anche perché preso per mano dal numero 79 rossonero. Che, visto lo stato di forma, può anche consentire ad Ibra di recuperare con più calma dalle noie muscolari.