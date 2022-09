Salisburgo-Milan 1-1, Sconcerti: “Serve un salto” | UCL News

"La notte del Milan è ravvivata dalla sconfitta del Chelsea a Zagabria . Un pareggio a Salisburgo, dove non vince di solito nessuno, alla fine va anche bene. Non è stato il Milan del derby , stranamente impreciso, con molti errori tecnici nei passaggi e qualche problema individuale".

"La differenza con l’avversario era netta - ha detto Sconcerti sul Milan -. Non c’è qualità europea nel Salisburgo, ma tanta spinta, tanta voglia di emergere. Stavolta è stato un Milan abbastanza dentro il girone, mai veramente in partita alla sua maniera".

"Non è una delusione, è una specie di frenata riflessiva - ha concluso Sconcerti sul match -. La coscienza che non si può battersi sempre e che comunque in Europa la velocità di gioco resta essenziale. Le grandi squadre vincono a Glasgow nettamente come il Real Madrid e come il Manchester City a Siviglia. Il Milan forse è in grado di farlo ma deve capirsi. Il salto di qualità ormai è soprattutto mentale".