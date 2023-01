Tutto su Salernitana-Milan. ‘Pressione’ su Leao, due idee di mercato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, giovedì 5 gennaio 2023. Il Diavolo, infatti, ieri è tornato - finalmente - a giocare una partita di Serie A dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Al contempo, però, non si fermano i 'rumors' di calciomercato, visto che siamo in piena sessione invernale di trattative. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.