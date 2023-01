Salernitana-Milan 1-2, la moviola: “Graziato Giroud” | Serie A News

La moviola di Salernitana-Milan 1-2, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023, secondo il 'Corriere dello Sport'. Non bene l'arbitro

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 1-2 per il Diavolo. Prestazione insufficiente dell'arbitro, Francesco Fourneau della sezione A.I.A. di Roma 1, che ha rimediato 5,5 in pagella. "Non aveva iniziato male, poi quando la gara ha mostrato le prime asperità, è sembrato perdersi un po’. Peccato", il commento del quotidiano romano alla prestazione del direttore di gara allo stadio 'Arechi'.

Salernitana-Milan 1-2: la moviola della partita dell'Arechi — Analizzando la moviola di Salernitana-Milan, il 'CorSport' ha rilevato degli appunti da fare a Fourneau sul disciplinare. Se già il mancato cartellino giallo a Domagoj Bradarić (reo di aver calciato via il pallone dopo un fischio per stizza) non aveva convinto, per il quotidiano della Capitale nella ripresa l'arbitro ha fatto di peggio. Avrebbe, infatti, graziato Olivier Giroud, il quale è stato ad un passo dal prendere un doppio cartellino giallo simultaneo.

Il primo per pugno violento al pallone per protesta e, nel momento del provvedimento disciplinare comminatogli da Fourneau, ha mandato due volte il direttore di gara a quel paese con il braccio. Fourneau, poi, ha estratto con troppa fretta il cartellino rosso per Bradarić. L'intervento su Fikayo Tomori, infatti, è con il piede a martello. Ma più simile ad un pestone che ad un'entrata per far male all'avversario. Dopo una 'on field review' al V.A.R., la giusta decisione di togliere il rosso ed ammonire soltanto il difensore della Salernitana.

Non c'è rigore per i granata per il contatto tra Tomori e Piątek — Non c'è rigore, secondo la moviola di Salernitana-Milan del 'Corriere dello Sport', per la squadra di Davide Nicola ad inizio ripresa. Il contatto, infatti, tra Tomori e l'ex rossonero Krzysztof Piątek è tutto 'alto', molto spalla contro spalla. Non c'è incrocio con le gambe: ingenuo, per il 'CorSport', il centravanti polacco a cercare la furbata in piena area di rigore. Giusto, poi, annullare il gol realizzato dal Milan in 'collaborazione tra Tomori e Brahim Díaz. L'andaluso, che non tocca la sfera, parte da una posizione di fuorigioco che diventa punibile per il tentativo di giocare il pallone a distanza minima dal portiere e dalla linea di porta.

Regolare, infine, la prima rete del Milan: nel momento del passaggio al volo di Sandro Tonali per Rafael Leão, infatti, è Ivan Radovanović che tiene in gioco l'attaccante portoghese lanciato a tu per tu con Guillermo 'Memo' Ochoa per il gol che, di fatto, ha stappato la gara di Salerno.