Salernitana-Milan 1-2: “Leao e Tonali oltre i brividi” | Serie A News

Il Milan passa di misura sul campo della Salernitana: gol vittoria di Rafael Leao e Sandro Tonali. Tantissime occasioni fallite dal Diavolo

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 1-2 per i rossoneri di Stefano Pioli allo stadio 'Arechi'. Il Diavolo ha sofferto troppo, sprecato l'impossibile ma, alla fine, ha fatto l'unica cosa che doveva fare. Ovvero, vincere per tenere viva la speranza di rimonta per lo Scudetto.

Salernitana-Milan 1-2, prima vittoria del 2023 per il Diavolo — Il Napoli ha perso contro l'Inter e, adesso, i rossoneri sono a -5 dalla vetta. Gli ultimi minuti di Salernitana-Milan, è vero, sono stati, per il quotidiano generalista, di una "sofferenza indicibile". Ma, soprattutto, evitabile, perché la squadra di Pioli avrebbe sicuramente dovuto chiudere prima la contesa.

Gol di Rafael Leao e Sandro Tonali nei primi 15'. Poi, però, sono mancate lucidità e risolutezza necessarie. Così, al primo errore difensivo, nel finale, la Salernitana è rientrata in corsa con la zampata sotto misura di Federico Bonazzoli, ex interista che segna ogni qualvolta vede rossonero.

Il Diavolo, quindi, è ricaduto nell'antico vizio di piacersi troppo e, alla fine, di mettersi nei guai da solo. Pioli, che a fine partita non ha nascosto la gioia per aver conquistato tre punti su un campo difficile, ha ammesso con onestà che tutto quanto subito nel finale di gara all'Arechi andava certamente evitato.

Ma in Salernitana-Milan sono emerse, per il 'CorSera', anche tante note positive. Magnifico, per esempio, il gol di Leao, con dribbling al portiere Guillermo 'Memo' Ochoa e sinistro da posizione defilatissima. Superbo Tonali, autore dell'assist per il portoghese e del gol del raddoppio con un violento rasoterra.

Adesso il Milan dovrà dare continuità di prestazioni e risultati — Ora, però, il Milan è chiamato a dare continuità se davvero vorrà insidiare il Napoli. Archiviata la Salernitana di Davide Nicola, adesso i rossoneri devono pensare alla sfida di 'San Siro' contro la Roma, in scena domenica sera. Quindi, ci sarà la trasferta di Lecce e, successivamente, la finale di Supercoppa Italiana: il derby contro l'Inter assegnerà il primo trofeo stagionale.

Si giocherà tanto, quindi, ha chiosato il 'Corriere della Sera', preoccupa la condizione di giocatori come Theo Hernández e Olivier Giroud, tornati dai Mondiali spremuti. E, non va dimenticato, in attacco la coperta è corta per via degli infortuni di Divock Origi, Ante Rebić e con uno Zlatan Ibrahimović che ancora non rientra.

Servirebbe una mano dal mercato o, in alternativa, da Charles De Ketelaere. Ieri, finalmente, entrato in campo molto meglio rispetto al passato.