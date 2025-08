Saelemaekers, un jolly per il Milan di Allegri: “L’anno del riscatto”

Le prime amichevoli estive della tournée tra Asia e Oceania hanno confermato una sensazione che in tanti già avevano. Alexis Saelemaekers potrà rivelarsi utilissimo nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri . L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di "anno del riscatto". Dopo due stagioni trascorse in prestito al Bologna e alla Roma , adesso sembra proprio che il futuro del belga sia a Milano.

Qualità e duttilità al servizio del Milan

Già un anno fa Fonseca voleva che restasse ma poi fu scambiato con Abraham per via della necessità di avere un'altra punta in rosa. I tifosi rossoneri lo ricorderanno titolare alla prima di campionato contro il Torino a San Siro. In che ruolo fu impiegato? Terzino sinistro. Sicuramente non il suo. Quella scelta bizzarra del tecnico portoghese, però, certifica una cosa. Saelemaekers è il tipo di giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero in rosa: un profilo di qualità e duttilità al servizio della causa.