Saelemaekers, un jolly in mano ad Allegri per il suo nuovo Milan

Contro il Bari in Coppa Italia Alexis ha cominciato da esterno destro a tutta fascia e si è subito fatto notare per l'apporto in entrambe le fasi. Nel secondo tempo ha avanzato la sua posizione, calciando spesso verso la porta avversaria. Sul finire del match, con l'uscita di Pulisic, si è spostato largo a sinistra, dimostrando di poter occupare egregiamente anche quella zona di campo.
Insomma, un tuttofare al servizio del Milan, che può essere considerato alla stregua di un nuovo acquisto. Finora l'impressione è che difficilmente vedremo Saelemaekers fuori dal campo, qualsiasi sia il modulo che Allegri vorrà utilizzare.
