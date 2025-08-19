Saelemaekers, un jolly in mano ad Allegri per il suo nuovo Milan

Da Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia Allegri può trattenere molti spunti positivi. L'unica preoccupazione, invece, deriva dall'infortunio di Leao . Il portoghese è uscito per precauzione subito dopo il gol a causa di un indurimento del polpaccio destro. Tra oggi e domani - come scrive Tuttosport - il numero 10 si sottoporrà a degli accertamenti per valutare l'entità del problema. Il Milan userà la massima cautela in vista della prima giornata di Serie A. Se Leao non dovesse farcela, Allegri potrà comunque contare su un utilissimo jolly: Alexis Saelemaekers . Il quotidiano torinese ne mette in risalto le doti e la disponibilità.

Saelemaekers, qualità e duttilità al servizio del Milan

Saelemaekers è appena tornato al Milan dopo due stagioni in prestito: la prima al Bologna, la seconda alla Roma. Due ottime annate, che lo hanno visto crescere sotto vari aspetti del gioco. Ora, la sensazione è che possa diventare un elemento centrale per la squadra di Allegri. Il tecnico ha già dimostrato di apprezzarlo molto. D'altronde, è facile trovare allenatori che apprezzino la duttilità offerta da determinati giocatori. E il belga è uno di questi.