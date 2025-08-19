Pianeta Milan
Saelemaekers, un jolly in mano ad Allegri per il suo nuovo Milan

Saelemaekers, un jolly in mano ad Allegri per il suo nuovo Milan
L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea l'importanza di Saelemaekers nel Milan di Massimiliano Allegri. Una sorta di nuovo acquisto
Da Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia Allegri può trattenere molti spunti positivi. L'unica preoccupazione, invece, deriva dall'infortunio di Leao. Il portoghese è uscito per precauzione subito dopo il gol a causa di un indurimento del polpaccio destro. Tra oggi e domani - come scrive Tuttosport - il numero 10 si sottoporrà a degli accertamenti per valutare l'entità del problema. Il Milan userà la massima cautela in vista della prima giornata di Serie A. Se Leao non dovesse farcela, Allegri potrà comunque contare su un utilissimo jolly: Alexis Saelemaekers. Il quotidiano torinese ne mette in risalto le doti e la disponibilità.

Saelemaekers, qualità e duttilità al servizio del Milan

Saelemaekers è appena tornato al Milan dopo due stagioni in prestito: la prima al Bologna, la seconda alla Roma. Due ottime annate, che lo hanno visto crescere sotto vari aspetti del gioco. Ora, la sensazione è che possa diventare un elemento centrale per la squadra di Allegri. Il tecnico ha già dimostrato di apprezzarlo molto. D'altronde, è facile trovare allenatori che apprezzino la duttilità offerta da determinati giocatori. E il belga è uno di questi.

Contro il Bari in Coppa Italia Alexis ha cominciato da esterno destro a tutta fascia e si è subito fatto notare per l'apporto in entrambe le fasi. Nel secondo tempo ha avanzato la sua posizione, calciando spesso verso la porta avversaria. Sul finire del match, con l'uscita di Pulisic, si è spostato largo a sinistra, dimostrando di poter occupare egregiamente anche quella zona di campo.

Insomma, un tuttofare al servizio del Milan, che può essere considerato alla stregua di un nuovo acquisto. Finora l'impressione è che difficilmente vedremo Saelemaekers fuori dal campo, qualsiasi sia il modulo che Allegri vorrà utilizzare.

