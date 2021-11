Rumors su un nuovo sponsor: Milan in chiusura con Budweiser?

Sparito il logo della birra Peroni, da anni sponsor ufficiale del Milan, dal sito ufficiale del club. Sarà rimpiazzato dagli americani?

'Tuttosport' questa mattina in edicola ha evidenziato come il team di Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan , continui a lavorare alacremente per portare nuove sponsorizzazioni per il club rossonero.

A questo proposito, il quotidiano torinese ha fatto notare come, da settimane ormai, sia sparito il logo della birra Peroni , da anni sponsor ufficiale del Milan, dal sito web ufficiale della società di Via Aldo Rossi.

Rumors ed indiscrezioni, sempre più insistenti, riportano come il Milan sia vicino ad un accordo con gli americani della birra Budweiser, meglio conosciuta in Italia come Bud.