Roma-Milan, Tonali può fare la differenza all’Olimpico | Serie A News

Sandro Tonali sarà titolare a centrocampo in Roma-Milan. All'Olimpico porterà tanto cuore, assist e copertura difensiva. La sua metamorfosi

Alla vigilia di Roma-Milan, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista dei rossoneri di Stefano Pioli che un anno fa, il 24 aprile 2022, proprio allo stadio 'Olimpico' era stato decisivo. Al 92', infatti, risolse Lazio-Milan con il gol dell'1-2: una rete che sospinse il Diavolo verso la conquista del 19° Scudetto.

A distanza di dodici mesi, ha evidenziato la 'rosea', riecco Tonali, nello stesso stadio, e, come allora, è lui il cuore pulsante del Milan. È un tifoso, l'anima del centrocampo, tra i migliori nel suo ruolo non soltanto in Serie A ma anche in Champions League. Alcune cose, però, sono cambiate. Un anno fa, giocava con Franck Kessié al suo fianco; ora con Ismaël Bennacer e Rade Krunic.

Roma-Milan, Tonali fulcro del gioco rossonero — Con loro, però, Pioli ha costruito una mediana di successo. Il bello di Tonali, ha specificato la 'rosea', è che le sue qualità non dipendono dalla tattica. Ovunque giochi, fa la differenza: con energia, intelligenza, aggressività, capacità di leggere le situazioni e di giocare la palla. Può fare la stessa cosa anche domani pomeriggio all'Olimpico.

Pioli lo ha utilizzato in vari modi. Da incursore, l'anno passato e prima dei Mondiali. Dopo la crisi di gennaio, però, il tecnico rossonero ha restituito Tonali a mansioni più difensive. Il Tonali del 2023, di fatto, è diverso. Chi conta i suoi tocchi sul campo se ne rende conto. Gioca molto più nella sua metà campo, è più costruttore di gioco che trequartista aggiunto.

Già 6 assist in stagione: soltanto due meglio di lui in Serie A — Non ha smesso, però, il numero 8 rossonero, di essere utile anche in fase offensiva. Il 2 aprile scorso ha avviato l'azione del secondo gol di Rafael Leão in Napoli-Milan 0-4; la scorsa settimana ha fornito, sempre al portoghese, l'assist per il primo gol in Milan-Lecce 2-0.

Sono già 6 gli assist stagionali di Tonali, il triplo rispetto allo scorso campionato. Ad uno dal suo record in Serie A di sempre, stabilito con la maglia del Brescia (7). Meglio del milanista, fanno soltanto Sergej Milinković-Savić e Piotr Zieliński. Tutti motivi, dunque, per cui in Roma-Milan il Diavolo non potrà prescindere dall'apporto totale di Tonali.