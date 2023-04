Roma-Milan, Saelemaekers salva il Diavolo: rossoneri poco pericolosi

Roma-Milan, rossoneri brutti

Se non fosse piovuto, si leggem dal cielo il cross di Leao baciato dalla zampata di Alexis Saelemaekers al minuto novantasei, sarebbe bastata mezza Roma per battere un Milan piccolo, piccolo. José Mourinho, partito già senza Karsdorp, Smalling, Llorente, Wijnaldum con un Dybala a mezzo servizio, ha perso in corso d’opera pure Kumbulla e Belotti, vedendo frustrato già a fine primo tempo il progetto del doppio centravanti. Al portoghese è rimasto il solo Abraham che, dopo aver “parato” la conclusione più pericolosa della Roma nel primo tempo, ha regalato alla sua squadra il gol del vantaggio. Rui Patricio non ha dovuto fare una parata degna di tal nome. Nella bilancia, pesano però più i rimpianti rossoneri perché è vero che la Roma è andata in vantaggio a pochi minuti dal gong, ma è altrettanto vero che l’occasione si presentava ghiottissima per vincere.