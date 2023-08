Roma-Milan, gioca anche Lukaku? Possibile una ‘convocazione simbolica’

Giornate di fuoco per quanto riguarda il Milan : domani ci sarà la chiusura del calciomercato estivo, ma non solo. I rossoneri giocheranno all'Olimpico contro la Roma . Una partita molto importante, anche perché, dopo la sosta, ci sarà il derby contro l'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Lukaku , nuovo innesto per Mourinho, che potrebbe giocare anche qualche minuto.

Roma-Milan, spazio anche a Lukaku?

Nel pomeriggio di ieri, si legge, per la Roma c'è stato l'allenamento, mentre Lukaku ha svolto lavoro individuale. L’obiettivo è quello di tornare a disposizione dopo la sosta, cioè nel match casalingo contro l’Empoli. Lukaku, però, vorrebbe andare in panchina già domani contro il Milan, anche per il passato con l'Inter. Non sarebbe escluso che Mourinho possa accontentarlo. Se vogliamo, sarebbe una convocazione simbolica, ma importante per farlo sentire già parte della famiglia giallorossa. LEGGI ANCHE: Capitolo Taremi. Corsa contro il tempo per trovare l'intesa