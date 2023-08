Roma-Milan, Lukaku in panchina? Forse solo per l’abbraccio della gente

Romelu Lukaku, nuovo attaccante della Roma, potrebbe andare in panchina contro il Milan venerdì sera all'Olimpico. Ma non è in condizione ora

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Romelu Lukaku, nuovo attaccante della Roma, ha spiegato come sia ragionevole immaginare la presenza in panchina del centravanti belga venerdì sera, alle ore 20:45, per il big match della 3^ giornata della Serie A 2023-2024 contro il Milan di Stefano Pioli. Logicamente, se tutti i documenti per il suo trasferimento in prestito dal Chelsea saranno a posto.