Il giorno di Roma-Milan. Le ultime sul rinnovo di Leao e Ibrahimovic

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 29 aprile 2023. Anche durante la mattinata, però, sono emerse novità importanti sull'attualità in casa rossonera. Le ultime sul rinnovo di Leao, le condizioni di Ibrahimovic e la sfida con la Roma. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.