Roma-Milan, giallorossi in ansia per Dybala: big match a rischio

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paulo Dybala, attaccante della Roma, la cui presenza per il big match di venerdì 1° settembre, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' contro il Milan è in forte dubbio. Questo per via del problema all'adduttore destro che ha costretto Dybala a chiedere il cambio verso la metà della ripresa di Verona-Roma.