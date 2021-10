Roma-Milan, Ibrahimovic: una notte per la storia. Caccia al 400° gol

Zlatan Ibrahimovic potrebbe partire dal primo minuto in occasione di Roma-Milan. Caccia al 400° gol nei campionati nazionali

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' mette il punto sul possibile appuntamento con la storia per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrebbe partire dal primo minuto in occasione di Roma-Milan per aiutare la squadra e, inoltre, per agguantare l'ennesimo traguardo della sua carriera. Domani sera Ibra potrebbe raggiungere il suo 400° gol in un campionato nazionale, a 22 anni di distanza dal primo.