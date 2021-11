Roma-Milan, comanda Ibra. Galliani sullo stadio e mercato frizzante

Tantissimo spazio dedicato dai quotidiani sportivi oggi in edicola al Milan di Stefano Pioli. Decima vittoria in undici partite di Serie A, per il Diavolo, sul campo della Roma di José Mourinho. Vetta della classifica al fianco del Napoli confermata. Ma oltre al campo, spazio ai pareri sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano e, infine, agli ultimi 'rumors' di calciomercato sul club di Via Aldo Rossi. Vediamo una rassegna delle notizie più importanti sul Milan uscite nella mattinata odierna, lunedì 1° novembre 2021.