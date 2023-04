Roma-Milan, Giroud ce la fa. Pioli con tutti i titolari | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, recupera Olivier Giroud per Roma-Milan di domani e, pertanto, schiererà la formazione tipo all'Olimpico

Domani pomeriggio alle ore 18:00 si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan e Stefano Pioli ritroverà Olivier Giroud, centravanti francese che aveva saltato l'ultima sfida di campionato dei rossoneri, quella di 'San Siro' contro il Lecce, per una contusione al polpaccio. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Nel centro sportivo rossonero di Milanello hanno lavorato benissimo per recuperare fisicamente Giroud per la trasferta nella Capitale, dove andrà in scena un vero e proprio spareggio Champions tra due squadre appaiate al quarto posto in classifica a quota 56 punti. Chi delle due vincerà, riceverà un vero e proprio slancio verso la qualificazione alla prossima edizione del torneo.

Roma-Milan, in attacco Pioli ritrova Giroud — Giroud non poteva e non voleva mancare all'appuntamento con Roma-Milan. Con lo staff di Pioli, dunque, ha studiato un piano di rientro per essere al meglio contro i giallorossi di José Mourinho. Questa tabella, secondo il 'CorSport', prevedeva l'assenza contro il Lecce per precauzione. Quindi, un paio di allenamenti individuali per smaltire la contusione al polpaccio rimediata nel doppio confronto di Champions League contro il Napoli. Alla fine, il rientro in gruppo.

Avvenuto ieri, quando Giroud ha lavorato con la squadra in vista di Roma-Milan e preparato tatticamente il match con Pioli e i suoi compagni. Un'ottima notizia, dunque, per tutto l'ambiente rossonero. L'importanza di Giroud nel Milan è evidente: da quando è arrivato in rossonero, è l'unico attaccante centrale in grado di segnare gol pesanti e di decidere partite complicate.

All'Olimpico il Diavolo con tutti i titolari del momento — L'anno passato Giroud ha già segnato alla Roma, ma a 'San Siro'. Pioli ora spera che il numero 9 del Milan si possa ripetere nella Capitale, magari siglando una rete decisiva per un successo rossonero. L'ex Arsenal e Chelsea farà gli straordinari ancora una volta giacché i suoi sostituti, Ante Rebić e Divock Origi, hanno collezionato appena 5 gol in due nell'intera stagione, non convincendo nei match contro Empoli, Bologna e Lecce, quando sono stati chiamati in causa per rimpiazzare Giroud.

Per il resto, in Roma-Milan Pioli riproporrà i suoi fedelissimi, la formazione che, nelle ultime settimane, può essere definita titolare. Dunque con Davide Calabria a destra, al rientro dopo la squalifica in Milan-Lecce e Simon Kjær (sebbene ancora in ballottaggio con Pierre Kalulu) ad affiancare Fikayo Tomori nel cuore della retroguardia, con Theo Hernández sul versante mancino.

In mezzo al campo, spazio a Sandro Tonali, Rade Krunić e Ismaël Bennacer, che potrà giocare più alto nel ruolo di trequartista tattico. Giroud, punto di riferimento rossonero nel 4-2-3-1 per Roma-Milan, sarà pertanto assistito da Brahim Díaz e Rafael Leão.