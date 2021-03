Roma-Milan 1-2, Pioli: “Non poteva essere finita” | Serie A News

Roma-Milan 1-2: il commento post-partita di Pioli

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato con enorme soddisfazione al termine di Roma-Milan 1-2, posticipo della 24^ giornata di Serie A disputatosi allo stadio ‘Olimpico‘. Il suo Milan è tornato alla vittoria dopo quattro partite di digiuno tra campionato ed Europa League.

“È una vittoria importante che ci fa uscire da due settimane piuttosto particolari – ha detto dopo Roma-Milan il tecnico Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola -. Complimenti ai ragazzi. Ho detto alla squadra che non possono essere due partite negative a togliere convinzioni e certezze. E nel primo tempo dovevamo anche concretizzare di più”.

“Siamo una squadra giovane che non può avere le scaltrezze di una squadra matura – ha proseguito Pioli dopo Roma-Milan -. Però stiamo facendo qualcosa di davvero importante: abbiamo 17 punti in più rispetto all’anno scorso, siamo la squadra più giovane e quella che ha giocato di più. È stata una prestazione di grande spirito e qualità, una grande soddisfazione essere riusciti a vincere”.

"Nelle partite contro Spezia e Inter non eravamo stati noi stessi – ha incalzato, quindi, l'allenatore emiliano -. Se ci avessero detto che saremmo stati secondi in classifica mesi fa, nessuno ci avrebbe creduto. Anzi, se avessimo avuto 40 punti ci avrebbero detto che il nostro campionato è ottimo, in lotta per la Champions dopo tanti anni. Ci sono sette squadre molto forti, alla fine solo quattro saranno contente. Speriamo di essere tra quelle quattro".