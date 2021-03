Roma-Milan 1-2, la moviola: “Guida, direzione coraggiosa” | Serie A News

Roma-Milan 1-2: bene l’arbitro Guida all’Olimpico

Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), ha diretto ieri sera Roma-Milan 1-2, posticipo della 24^ giornata di Serie A allo stadio ‘Olimpico‘. E, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la sua è stata una direzione di gara ‘coraggiosa’.

La ‘rosea‘, che ha premiato l’operato di Guida in Roma-Milan con un bel 6,5 in pagella ha anche sottolineato come l’arbitro, in una partita sempre difficile, abbia preso decisioni cruciali “credibili”, anche grazie all’ausilio del V.A.R., come in occasione del calcio di rigore concesso al Milan sul finale del primo tempo.

Per il quotidiano sportivo nazionale, Guida ha visto bene in occasione dei tre gol annullati durante la gara. Due al Milan, segnati da Fikayo Tomori e Zlatan Ibrahimović, entrambi per fuorigioco; uno alla Roma, fatto da Henrikh Mkhitaryan dopo che Gianluca Mancini, però, aveva commesso fallo netto su Theo Hernández.

Primo, vero episodio da moviola al 31′, con Tomori che, in corsa, in recupero su Jordan Veretout lanciato a rete, va spalla a spalla con il francese. Questi cade, l’arbitro lascia correre e la sua valutazione regge. Al 39′, pestone di Federico Fazio a Davide Calabria, sulla linea dell’area di rigore giallorossa, ‘pescato’ dal V.A.R., dove c’è Massimiliano Irrati. Giusto il calcio di rigore per il Milan, che poi trasformerà Franck Kessié.

Giusto anche il cartellino giallo a Fazio, il quale applaude ironicamente il direttore di gara. All’80′, poi, contatto in area rossonera tra Mkhitaryan e Theo Hernández. Per Guida è fallo dell’attaccante giallorosso sul difensore francese, sebbene l’armeno reclami un penalty. Invece, rimedia soltanto un’ammonizione per proteste. Non c’è fallo di Theo, secondo la moviola de ‘La Gazzetta dello Sport‘, ma è severo il giallo per Mkhitaryan.

All’85′, Rick Karsdorp, da dietro, in area della Roma, stende Rafael Leão lanciato a rete. Guida lascia correre, ma il replay mostra un contatto tra la gamba dell’olandese ed il polpaccio del portoghese. Il rigore, non clamoroso, ci poteva stare. Il V.A.R. però non è potuto intervenire poiché non si è trattato di un ‘chiaro ed evidente errore’ del direttore di gara, il quale, dunque, ha mantenuto la discrezionalità sulla decisione. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>