Roma-Milan 1-2, Krunic: “Nel gruppo ci vogliamo bene” | Serie A News

Rade Krunic ha parlato al termine di Roma-Milan 1-2 dello stadio 'Olimpico'. Queste le dichiarazioni principali del centrocampista bosniaco

Così ha proseguito Krunic dopo Roma-Milan: "Dopo l'espulsione di Theo Hernández abbiamo sofferto, ma alla fine ci è andata bene. In questo gruppo ci aiutiamo l'uno con l'altro, ci vogliamo tutti bene. Quelli che giocano danno il massimo, ma anche gli altri, come me e Samu Castillejo . Abbiamo 26 giocatori e ci sentiamo tutti importanti".

Krunic ha concluso così, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la sua disamina su Roma-Milan. "Siamo tutti uniti in questa lotta per lo Scudetto. Ci sono tanti grande squadre, ma io sento la mia come la più forte del campionato. Non volevo pronunciare la parola 'Scudetto' all'inizio. Ma poi gli altri compagni ne hanno parlato e quindi ...".