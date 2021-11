Roma-Milan 1-2, Ibrahimovic: “Scudetto? Ci crediamo” | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic protagonista di Roma-Milan 1-2. L'attaccante svedese ha messo a segno una rete da record: 400 gol nei campionati nazionali

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, mattatore assoluto di Roma-Milan 1-2 dello stadio 'Olimpico', in un approfondimento dedicato. L'attaccante svedese, infatti, ha segnato ben 13 reti ai giallorossi nella sua carriera, la sua vittima preferita in Italia. E proprio in un Roma-Milan del maggio 2011 Ibrahimovic ha conquistato il suo unico Scudetto in rossonero.

Un obiettivo che, mai come in questa stagione, Zlatan vuole cercare di centrare con la squadra di Stefano Pioli. A 40 anni compiuti, sul prato dell'Olimpico, in un Roma-Milan, Ibrahimovic ha trovato il suo gol numero 150 in Serie A, ma, soprattutto, la sua rete numero 400 in tutti i campionati nazionali ai quali ha preso parte.

Incredibile, unico. Dispiacere inferto, stavolta, a José Mourinho, che lo aveva allenato prima all'Inter, poi al Manchester United. Durante Roma-Milan, i tifosi giallorossi hanno insultato Ibrahimovic, chiamandolo 'zingaro', lo hanno fischiato sonoramente. E lui non li ha perdonati. Calcio di punizione, micidiale, nel primo tempo per il gol dello 0-1 rossonero. Esultanza polemica, poi, a far capire ai tifosi della Roma come lui, se fischiato, si esalta ancora di più.

Quindi, il raddoppio rossonero, arrivato per merito di un calcio di rigore di Franck Kessié, ma procurato dallo stesso Zlatan. Il quale, a fine partita, ha parlato e dichiarato senza mezzi termini: "Scudetto? Proviamo, noi ci crediamo. Ma è presto. Il campionato è lungo, dobbiamo avere continuità. Una gara alla volta. Ora la Champions League, poi il derby". Peccato, per Ibra, che il suo splendido, secondo gol personale sia stato annullato per un fuorigioco di pochissimi centimetri.