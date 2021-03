Roma-Milan 1-2: “Ibrahimovic, ora cambio di scena” | Serie A News

Roma-Milan 1-2: Ibrahimovic, infortunio e ora Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, uscito infortunato durante Roma-Milan 1-2 dello stadio ‘Olimpico‘, è il protagonista dell’approfondimento de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Questo perché l’attaccante svedese, classe 1981, si è arreso, nella Capitale, per un problema all’adduttore sinistro, uscendo al 56′ per Rafael Leão.

Fino a quel punto, Ibrahimovic aveva fallito un clamoroso gol di tacco a tu per tu con Pau López e si era visto annullare, giustamente, un gol per fuorigioco prima di concludere la sua gara, non entusiasmante, in panchina con la borsa del ghiaccio sulla coscia. Da lì Zlatan ha assistito al gol-vittoria del suo Milan, siglato da Ante Rebić.

Adesso inizierà la settimana speciale per Ibrahimovic: dopo Roma-Milan, è tempo di Sanremo. Il bomber di Malmö sarà in Riviera già stasera. Inizierà ad allenarsi lì, con preparatore e fisioterapisti messi a disposizione dal club rossonero, già domani. Programma di allenamento segreto, luogo pure. A Sanremo, Ibra preparerà Milan-Udinese di mercoledì sera.

Sempre ammesso che il numero 11 del Diavolo possa prendervi parte. Al momento, visto l’infortunio muscolare di ieri, è in dubbio la sua presenza a ‘San Siro‘ per la prossima gara di Serie A. Oggi sarà controllato a Milanello e si capirà qualcosa in più sulle sue reali condizioni. Senza dimenticare che sono usciti infortunati, dal prato dell’Olimpico, anche Hakan Çalhanoğlu e lo stesso Rebić.

Intanto, però, Ibrahimovic si gode il successo in Roma-Milan, il ritorno al gol su azione della sua squadra che mancava dallo scorso 7 febbraio (Milan-Crotone 4-0) ed ora la partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Che, perché no, potrebbe persino rigenerarlo per un rush finale di campionato da protagonista. Adduttore sinistro permettendo. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>