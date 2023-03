Rinnovo Leao, ecco la richiesta: la Champions aiuta il Milan

Rinnovo Leao, la Champions può aiutare il Milan

La Champions, si legge, ha dato segnali importanti, oltre a 20 milioni in più: dall’Europa ecco un nuovo Milan. Ora il rinnovo di Leao: a gennaio il dialogo con il giocatore avrebbe subito un brusco stop, anche per via della querelle tra il procuratore Dimvula, i genitori di Rafael e il loro consigliere privilegiato, Jorge Mendes. Stavolta Maldini e Massara avrebbero dialogato direttamente con il giocatore e i suoi familiari. Una mossa che sarebbe servita a guardarsi bene negli occhi. Ora il Milan conoscerebbe le richieste definitive di Leao: uno stipendio da 7,5 milioni per i prossimi 5 anni, più un bonus alla firma di altri 2. Il conto salirebbe ancora se davvero i rossoneri dovessero compartecipare al pagamento della multa dovuta allo Sporting Lisbona per l’ormai celebre fuga dal Portogallo di Leao nel 2018, diretto al Lilla. Per questa delicata vicenda Maldini e Massara avrebbero chiesto tempo per consultarsi con Gerry Cardinale prima di sedersi di nuovo al tavolo della trattativa. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi su un talento della Premier