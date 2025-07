Ricci in regia, il nuovo acquisto sarà titolare in Arsenal-Milan

Durante la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, Ricci aveva parlato del suo ruolo preferito: "La posizione in cui mi trovo meglio è mediano in un centrocampo a tre". Proprio in questa posizione Samuele ha mosso i primi passi nell'Empoli e ha sempre giocato con la maglia della Nazionale. Al Torino, invece, ha imparato a fare più cose, giocando sia in un centrocampo a 3 sia (soprattutto) in una mediana a 2.

Disimpegnarsi in diverse posizioni è stato importante poiché gli ha permesso di acquisire diverse conoscenze, e in fase di possesso e in fase di non possesso. Questa duttilità gli tornerà utile nella sua esperienza rossonera. Il ragazzo si è da subito messo a disposizione di Allegri e, scherzando, ha detto: "Se mi vuole mettere terzino, lo faccio".

Il nuovo centrocampo rossonero — Il reparto di centrocampo sta cambiando in modo significativo rispetto alla passata stagione. La cessione di Reijnders al Manchester City ha lasciato un vuoto importante. Igli Tare sta cercando di colmarlo sul calciomercato. Oltre a Ricci, infatti, è stato acquistato Luka Modric. Il campione croato si unirà alla squadra intorno al 5 agosto, al termine delle vacanze dopo il Mondiale per Club giocato con il Real Madrid.

Inoltre, il grande obiettivo della dirigenza è Ardon Jashari. La trattativa per assicurarsene le prestazioni sportive, però, è estenuante. Ormai da tempo si è arrivati al braccio di ferro con il Bruges, che non vuole lasciar partire il centrocampista svizzero nonostante la volontà del ragazzo e un'offerta del Milan pari a 38 milioni, bonus compresi.

Da ultimo, invece, è bene ricordare i calciatori già presenti in rosa. Il primo nome da fare è quello di Fofana, giocatore di quantità che ha disputato una buona stagione d'esordio con la maglia rossonera. Il secondo è quello di Loftus-Cheek. Sia Tare che Allegri hanno speso belle parole per l'inglese. Il numero 8 vuole tornare sui livelli della stagione 2023/24. Sotto la guida di Pioli, Loftus-Cheek aveva collezionato 10 gol e 2 assist in 40 presenze. Ottimi numeri per una mezzala di inserimento che, se dovesse trovare la giusta continuità a livello fisico, potrebbe tornare ancora a essere decisiva. Il terzo è quello di Bondo, che partirà un po' più indietro nelle gerarchie.

Con Jashari o un altro profilo bravo a interpretare le due fasi, Allegri avrebbe a disposizione un pacchetto di centrocampisti di tutto rispetto. Che contributo potrà dare Ricci all'interno di un simile reparto? Siamo in attesa di scoprirlo.