Il Comune di Milano, come noto, ha promosso un piano di restyling per lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, l'ultima carta da giocare per convincere Inter, ma, soprattutto, Milan a rinunciare all'idea di realizzare un nuovo impianto sportivo in solitaria (nerazzurri a Rozzano, rossoneri a San Donato Milanese) per restare a giocare nell'iconico impianto meneghino.