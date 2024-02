Restyling San Siro, il Milan chiama l’Inter: salta lo stadio a San Donato? Il punto

È possibile che Milan e Inter tornino sui loro passi e ripensino al restyling dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro anziché realizzare un nuovo stadio di proprietà? Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Milan, nell'ultima settimana, non ha soltanto definito il rogito dell'acquisto dell'area San Francesco, nel Comune di San Donato Milanese, per circa 15 milioni di euro. Il Diavolo ha infatti anche effettuato un sopralluogo a San Siro.