Milan, Rafa Leao interruttore umano: una gemma, ma troppi errori

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' a Rennes si è vista la versione peggiore e quella migliore dell'attaccante del Milan, Rafa Leao

Il Milan perde contro il Rennes , ma riesce a tenere e a qualificarsi per gli ottavi di Europa League. Il gol alla fine decisivo è stato di Rafael Leao . Ne parla anche 'La Gazzetta dello Sport'. Ieri, si legge, a Rennes si è vista la versione peggiore e quella migliore dell'attaccante portoghese.

Milan, Leao a corrente alternata

Rafa Leao è un interruttore umano, scrive la rosea. Minuto 58', Leao intercetta un passaggio nella trequarti del Milan, scambio con Jovic che gliela restituisce, a quel punto Rafa parte palla al piede, resiste a tutti, salta Mandanda e segna a porta vuota. E questa è la versione migliore possibile di Leao. Ma c'è anche altro. Due errori importanti: il primo dopo due minuti quando, a tu per tu con il portiere del Rennes, gli ha calciato addosso. Il secondo arriva nella ripresa e anche in questo caso il suo tiro da ottima posizione è stato parato da Mandanda. Leao ha un chiaro limite nei tiri in porta, scrive la rosea, ed è un fondamentale che Leao dovrà migliorare ancora.