Agresti: “Milan hai sofferto troppo. Ci sono tre note positive”

Agresti sulle note positive del Milan

"La squadra di Pioli ha sofferto troppo, però ha avuto il merito di rispondere colpo su colpo: due volte sotto, due volte in parità nel giro di una manciata di minuti (prima undici, poi quattro). È sembrato che il Milan, per fare le cose sul serio, abbia atteso di andare in svantaggio. Non ha recuperato il 3-2, è vero, ma a quel punto la partita si stava avviando verso la conclusione. La qualificazione, insomma, non è mai stata davvero a rischio; resta il fatto che i rossoneri hanno perso la seconda partita consecutiva dopo quella di Monza e hanno incassato altri tre gol (sono diventati sette in due gare e in cinque giorni). Note positive, oltre alla qualificazione: l'acuto di Jovic, dopo la sciagurata espulsione rimediata domenica; la rete di Leao, dopo tanti errori; gli zero minuti giocati dal trentasettenne Giroud (non saltava una partita intera dal 2 gennaio, è interesse di tutti che recuperi un po' di energie)".