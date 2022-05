RedBird prende il Milan: prima urgenza, il rinnovo di Maldini

Il rinnovo del contratto di Paolo Maldini con il Milan la prima urgenza che i nuovi proprietari di RedBird dovranno affrontare nell'immediato

Daniele Triolo

Il rinnovo del contratto di Paolo Maldini con il Milan sarà la prima urgenza che RedBird Capital Partners, in procinto di acquistare il club rossonero da Elliott, dovrà affrontare per una schiarita sulle prospettive presenti e future del Diavolo. Lo ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Nonostante i ripetuti 'no comment', nei corridoi di 'Casa Milan' sembra ci sia stata forte irritazione per l'intervista di Maldini a 'La Gazzetta dello Sport'. Si sarebbe infatti dovuti discutere in privato del contratto (che, per Maldini e Frederic Massara scadrà il prossimo 30 giugno) e del futuro del Milan.

Maldini, ha ricordato il quotidiano generalista, lamenta una scarsa chiarezza sul progetto per la stagione 2022-2023 (leggasi, investimenti per il calciomercato estivo). In linea di massima, avrebbe anche ragione. Ma si tratta di un'incertezza inevitabile, destinata a restare ancora per un po', considerando il passaggio di proprietà in corso.

Dopo il 'signing' tra Elliott e RedBird per la cessione del Milan, in arrivo in questi giorni, il CEO rossonero Ivan Gazidis parlerà con Maldini del rinnovo di contratto. Quest'ultimo chiederà garanzie, ma Gazidis, a detta del 'CorSera', non potrà essere del tutto esaustivo, almeno non subito.

La palla, dunque, passerà in qualche modo a Maldini. Vorrà restare sapendo che il lavoro che lo aspetta in estate non sarà semplice, vista la fase interlocutoria? Si scommette di sì. Visto anche quanto dichiarato, ieri sera, da mister Stefano Pioli a 'Che tempo che fa': «È normale che in una stagione ci siano opinioni differenti, ma abbiamo sempre affrontato tutte le discussioni con grande confronto per crescere e trovare soluzioni. Sarà così anche stavolta». Centravanti, derby con l'Inter alle porte: le ultime news di mercato >>>