La strategia di RedBird: Milan come centro di intrattenimento globale

Il Milan targato RedBird avrà una strategia che porterà i rossoneri sulla scia dei top club internazionali. Il piano dei nuovi proprietari, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, è che il club aumenti di valore trasformandolo in un centro di intrattenimento globale che vada oltre lo show calcistico. La strategia è di raggiungere clienti che non per forza si racchiudano nel tipico profilo di appassionato sportivo, un valore che il mercato non ravvisa.