Rebic, sospiro di sollievo. Ma è in dubbio per Milan-Udinese

Milan-Udinese: Rebic tra ‘color che son sospesi’

Domani sera, a ‘San Siro‘, si giocherà Milan-Udinese ma ancora non si sa se Ante Rebic sarà della partita. L’attaccante croato, uscito malconcio nel corso di Roma-Milan 1-2 dello stadio ‘Olimpico‘ di domenica sera, ha svolto ieri degli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni.

Pertanto, solo per una botta all’anca per il numero 12 rossonero, a differenza dei suoi colleghi Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, alle prese rispettivamente con una lesione all’adduttore e con un edema ai flessori. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, però, Stefano Pioli, tecnico del Diavolo, sarebbe in fase di riflessione su Rebic.

Pioli, infatti, si starebbe riservando un paio di allenamenti per capire se convocare Rebic per Milan-Udinese. Match dal quale, ad ogni modo, inizierebbe dalla panchina, vista l’emergenza rossonera in attacco. Oltre ad Ibrahimovic e Calhanoglu, infatti, non va dimenticato anche come mancherà Mario Mandzukic domani sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘ per la 25^ giornata di Serie A.

L’idea di Pioli sarebbe quella di non rischiare un Rebic in condizioni precarie, visto che l’attaccante gli servirà anche per le gare a venire. In vista di domani, dunque, con la probabile conferma di Fikayo Tomori al centro della retroguardia rossonera, sono soltanto due i ballottaggi di formazione. Giocherà uno tra Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo a destra ed uno tra Jens Petter Hauge e Rade Krunic a sinistra.

Mezza punta, nel ruolo di Calhanoglu, verrà schierato titolare Brahim Díaz. Vedremo nelle prossime ore, poi, se Rebic figurerà o meno nell’elenco dei convocati per la sfida contro i friulani di Luca Gotti. Si complica il rinnovo di Donnarumma: ecco chi può sostituirlo al Milan >>>