Biasin sul Milan: “Ha fatto valere la propria legge. Leao? Entusiasmante”

"Fonseca si gode la sua squadra come forse aveva solo sognato di poter fare. I rossoneri avanzano come schegge, con Theo e Leao che nella serata di gala mettono da parte ogni dissapore e finalmente corrono con e per la squadra. Se a Milanello avessero potuto scegliere la serata zero, per cancellare ogni equivoco e ripartire con slancio, avrebbero sicuramente segnato in rosso la data di ieri sera. Contro la squadra più prestigiosa della storia, nello stadio più bello del mondo, con di fronte i calciatori più forti del pianeta, il Milan ha fatto valere la propria legge e Fonseca, fino a ieri sulla graticola, ne esce rafforzato per aver portato avanti la forza delle sue idee".