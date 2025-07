Ramazzotti: “Leao punta? Mi è piaciuto, ma al Milan serve…”

Milan, Ramazzotti: "Così è dura contro le difese chiuse" — Un approccio che può funzionare contro squadre che concedono spazi. Mentre rischia di essere inefficace contro le difese chiuse, tipiche di molte avversarie in Serie A. Per questo motivo, Ramazzotti suggerisce al Milan di completare il reparto offensivo con un centravanti d’area di rigore, capace di dare peso all’attacco nei momenti in cui servono soluzioni diverse. Nonostante le buone indicazioni arrivate da Leao nel nuovo ruolo, il giornalista sottolinea l’importanza di avere un vero numero 9 in rosa. Ecco le sue parole:

"Il Milan un centravanti da area di rigore serve comunque; il ritorno dalle vacanze di Gimenez darà più sostanza al reparto offensivo. Ciò premesso, Leao nel ruolo di prima punta è piaciuto sia contro l'Arsenal sia soprattutto contro il Liverpool, steso con un gol e un assist. Le fiammate in ripartenza di Rafa, però, sono merito anche del lavoro fatto a Milanello e in Asia perché i compagni lo cercano con rapide verticalizzazioni o dopo un triangolo. Niente giro palla sterile o possesso fine a sé stesso: i rossoneri provano subito a far male. Il Liverpool ha avuto il 68% di possesso e ha concluso di più (18 tiri contro i 10 rossoneri), ma il Milan non ha mai dato la sensazione di essere in balia degli avversari".

"Più facile contro l'Arsenal e il Liverpool che si sono riversate in massa nella metà campo avversaria? Indubbiamente sì. Quando di fronte ci saranno formazioni più chiuse, giocare così sarà complicato, ma intanto Allegri ha annotato che Saelemaekers e Pulisic hanno polmoni e piedi buoni, che Loftus-Cheek è tornato a essere un centrocampista dal gol e dall'inserimento facile e che Ricci sa come far girare la squadra senza dimenticarsi di coprire gli spazi".