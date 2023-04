Leao ieri a ‘Casa Milan’: ha acquistato una decina di maglie rossonere

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è recato ieri allo store ufficiale presso la sede del club rossonero. Ha comprato una decina di maglie

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri pomeriggio Rafael Leao, attaccante del Milan, si sia recato a 'Casa Milan', sede del club rossonero in Via Aldo Rossi insieme al padre Antonio. Per parlare del rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2024? Non sembra essere proprio così (anche se non è detto, n.d.r.).

Leao a 'Casa Milan': ecco spiegato il motivo — Il motivo della visita di Leao a 'Casa Milan' riguarda .... lo shopping. L'attaccante portoghese, classe 1999, si è infatti presentato allo store dei prodotti ufficiali del club per acquistare una decina di maglie del Milan, al 100% originali e soltanto con un piccolo sconto.

Il club, come noto, dota i calciatori di un certo numero di maglie da gioco in omaggio, da regalare a familiari, fan ed amici. Una volta, però, esaurita la propria scorta personale, anche i calciatori devono mettersi in fila come i tifosi per acquistarne di altre. I tifosi del Diavolo che hanno visto Leao a 'Casa Milan' ne hanno approfittato per selfie ed autografi.

Rientrava da Anversa: era in Belgio per ragioni personali — Nessun incontro, secondo la 'rosea', tra Leao, il papà e la dirigenza rossonera. Arriverà, però, presto il tempo per un appuntamento più formale e riservato tra le parti. Il giocatore rientrava, nelle scorse ore, da Anversa, in Belgio, dove è andato per ragioni di business personale. Rinnovo Maignan, il Milan accelera: le ultime news >>>