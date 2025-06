"Per me vivere qui è molto rilassante. Penso che gli italiani amino godersi la vita. Questo mi piace delle persone qui, e anche la passione per il gioco, per il calcio, in questo paese è davvero pazzesca. Tutti a Milano mi hanno fatto sentire il benvenuto. Tutti, gli allenatori, lo staff, la dirigenza, i tifosi".

Continua parlando dei tifosi e del suo rapporto col campo: "La mia intenzione è che loro vedano cosa do in campo e come gioco con il cuore ogni volta per i loro colori. Spero che la gente lo capisce perché questo club mi ha dato tutto e gliene sono estremamente grato. Voglio essere ricordato come qualcuno che ha dato il 100% ogni singola volta che è sceso in campo". E su questo, è evidente che non gli si possa obiettare nulla negli ultimi due anni in maglia rossonera.