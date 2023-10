PSG-Milan, Tuttosport: “Milan portato a scuola. Neanche uno straccio di gol”

"Se è vero che certe sconfitte aiutano a crescere, il Psg ha portato a scuola il Milan. Un Milan che, peraltro, è riuscito a fare il contrario di tutto ciò che Stefano Pioli aveva chiesto alla squadra. Non doveva lasciare campo agli avversari e due gol e mezzo sono arrivati su ripartenza. Doveva giocare una partita feroce nell’attenzione e il Milan ha preso il raddoppio per una dormita di squadra su un calcio d’angolo (con tanto di errore di Maignan sul tiro, non certo irresistibile di Dembélé, favorendo il tiro a botta sicura di Kolo Muani). E, infine, doveva essere spietato in attacco, invece è stato ancora una volta troppo tenero sotto porta, come prova quanto accaduto sull’occasionissima di Pulisic. Dopo quell’occasione il Milan si è definitivamente sgretolato. Il problema è che il Milan oltre a essere ultimissimo nel girone, è l’unica squadra in Champions insieme al Benfica a non aver segnato ancora lo straccio di un gol". LEGGI ANCHE: PSG-Milan, le parole di Kalulu nel post partita