PSG-Milan, Polverosi: “Mbappé fa un altro sport. Qualificazione complicata”

"Milan e Psg fanno calcio mentre Kylian Mbappé fa un’altra cosa. Appartiene a quella categoria di fuoriclasse che non hanno bisogno della squadra per fare gol, non hanno bisogno dell’assist, basta una palla trascinata dalle sue parti, come ha fatto l’insistente Zaire-Emery, e il gioco è fatto. Se il calcio è un gioco collettivo, Mbappé ha la capacità di trasformarlo in un gioco individuale. Ieri, in mezzo a un primo tempo di totale equilibrio e di profondo grigiore, ha puntato Tomori, finta, spostamento della palla, tutti fuori tempo e palla in rete. Il succo di Psg-Milan è questo. Poi possiamo cercare spiegazioni tattiche, atletiche, possiamo dire che al Milan sono mancate l’energia, la qualità e la stoccata e al Psg, solo relativamente al primo tempo, la precisione nelle uscite, ma il discorso torna sempre lì, a Kylian Mbappé"