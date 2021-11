Quotidiani sportivi, le prime pagine: si parla di Juventus e di Napoli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei problemi della Juventus. Ieri Maurizio Arrivabene interrogato tre ore in Procura, a Torino, nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma'. I magistrati ritengono che il sistema calcio sia malato e sono convinti di concludere l'indagine entro un mese. La palla, poi, passerà alla giustizia sportiva. Si parla, poi, del gruppo 'Suning' che ha tutta l'intenzione di andare avanti con l'Inter e del rinnovo fino al 2024 pronto per Giuseppe Marotta. Identificato il molestatore della giornalista Greta Beccaglia: rischia grosso per violenza sessuale. Spazio, poi, al Milan, con le idee di Stefano Pioli per far riprendere i rossoneri: indispensabili Fikayo Tomori e Sandro Tonali, ma anche Zlatan Ibrahimović, 'vecchietto terribile' in Serie A come Edin Džeko.