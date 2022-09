Quotidiani sportivi, le prime pagine: interviste a Mourinho e Ranieri

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 30 settembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre con un'intervista esclusiva all'allenatore della Roma José Mourinho. Il portoghese si racconta a 360°: nuovo ingresso di Francesco Totti in società e tanto altro. Sulla destra focus alle parole di Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, che spiega come fare per 'svegliare il gigante che dorme', ovvero il club rossonero.

Corriere dello Sport

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre con un'intervista esclusiva a Claudio Ranieri, ex allenatore di Roma e Leicester tra le altre. Tanto spazio anche a Cristiano Ronaldo, criticato in Portogallo dopo le ultime prestazioni non al top: ma la sorella attacca i tifosi e lo difende.

Tuttosport

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, si concentra sul ritorno di Paul Pogba e sui suoi problemi extra-campo. Il momento del francese si avvicina. In basso il dualismo in casa Inter tra Samir Handanovic e André Onana: uno è di troppo.