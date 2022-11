Quotidiani sportivi, le prime pagine: caos Juve, si dimettono tutti

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 29 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Renato Panno

Gazzetta dello Sport La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dello scossone in casa Juventus. Finisce l'era di Andrea Agnelli, dimissionario insieme a Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e all'intero Cda bianconero. Alla base della decisione l'inchiesta plusvalenze di Consob e Procura. Capitolo Mondiali: Casemiro regala gli Ottavi al Brasile, in Serie A comanda il Milan.

Corriere dello Sport La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando delle dimissioni in blocco di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e dell'intero cda della Juventus. Tutti costretti a lasciare per l'inchiesta plusvalenze. Brasile e Portogallo, intanto, si qualificano agli Ottavi di Finale dei Mondiali in Qatar.

Tuttosport La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, dedica quasi il suo intero spazio alla 'Nuova Era Juve' dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e dell'interno cda bianconero. In basso a destra focus al litigio tra il portiere dell'Inter André Onana e il CT del Camerun Rigobert Song: l'ex Ajax lascia il Mondiale e torna in Italia. Milan su Ziyech, quale futuro per Brahim e Messias? Il punto.