Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, Milan furioso e defraudato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Milan-Atlético Madrid 1-2 di Champions League. 'Milan scippato', titola la 'rosea', visto che i 'Colchoneros', messi sotto dal Diavolo (in gol con Rafael Leão) fino all'espulsione fiscale di Franck Kessié, passano nel recupero con un rigore inesistente. Pessima prova dell'arbitro turco Cüneyt Çakir. Anche il pacato Stefano Pioli si lamenta a fine partita. 0-0, invece, tra Shahktar Donetsk e Inter: la vittoria (1-2) dello Sheriff Tiraspol al 'Bernabeu' contro il Real Madrid costringe i nerazzurri, ora, ad iniziare a vincere. Sotto la testata si parla del primo gol di Lionel Messi con la maglia del PSG e dell'esordio in Champions di Gianluigi Donnarumma. Stasera, infine, si giocano Juventus-Chelsea ed Atalanta-Young Boys.