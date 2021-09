Quotidiani sportivi, le prime pagine tra campionato e Champions League

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con gli impegni di Milan e Inter in Champions League. Domani, infatti, le due milanesi saranno chiamate a reagire alla sconfitta nella gara inaugurale del torneo giocando rispettivamente contro Atlético Madrid e Shahktar Donetsk. La Juventus, intanto, ha vinto ancora in Serie A, battendo 3-2 la Sampdoria, ma il tecnico Massimiliano Allegri ha perso per infortunio Paulo Dybala ed Álvaro Morata. Spazio, poi, alla sesta vittoria in sei gare del Napoli di Luciano Spalletti, sempre più capolista in Italia dopo il 2-0 al Cagliari ed al derby della Capitale, vinto per 3-2 dalla Lazio di Maurizio Sarri contro la Roma di José Mourinho. Il portoghese se l'è presa con arbitro e VAR.