Quotidiani sportivi, le prime pagine: sconfitta Inter, Dybala e CR7-Napoli

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della grande vittoria della Lazio, che ha battuto l'Inter 3-1 nel posticipo di ieri sera in Serie A. Decisivi i cambi di Maurizio Sarri, con Luis Alberto e Pedro autori di un gol ciascuno. Questa sera, a San Siro, andrà di scena il Milan contro il Bologna: l'occasione per Rafael Leao di scacciare le voci di mercato sul campo. Sulla destra, invece, il ritorno all'Allianz Stadium di Paulo Dybala per Juventus-Roma.