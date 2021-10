Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Milan, VAR, Dybala e Chiesa

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica gran parte del suo spazio al calciomercato del Milan. "Affari Scudetto', secondo la 'rosea', i rinnovi del contratto di Theo Hernández, Ismaël Bennacer, Rafael Leão e del tecnico Stefano Pioli in cantiere nei piani del club rossonero. Ed a gennaio può arrivare Romain Faivre dal Brest. Intanto, però, stasera a 'San Siro' si gioca Milan-Torino per la 10^ giornata di Serie A: i granata di Ivan Jurić sognano lo sgambetto al Diavolo. Nei riquadri laterali si parla dell'altra capolista, il Napoli di Luciano Spalletti, che ha la prima difesa tra le big in Italia, di Inter e Juventus che progettano la rincorsa al primato, e del V.A.R.. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi pronto a cambiarlo.