Quotidiani sportivi, le prime pagine: dinastia Maldini; Inter-Atalanta show

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la rete, storica, di Daniel Maldini in Spezia-Milan 1-2. Terza generazione di una famiglia a segnare un gol nella massima serie con la stessa maglia, dopo nonno Cesare e papà Paolo. I rossoneri di Stefano Pioli tornano in testa alla Serie A 2021-2022 in attesa del Napoli di Luciano Spalletti che, guidato da Victor Osimhen in attacco, oggi cercherà di riprendersi il primato nella sfida interna delle ore 20:45 contro il Cagliari. Ieri, intanto, spettacolo a 'San Siro' tra Inter e Atalanta: 2-2 finale con pali, un rigore sbagliato da Federico Dimarco ed il V.A.R. a salvare Samir Handanović nel finale. 'Lunch match', all'Allianz Stadium, tra Juventus e Sampdoria mentre alle ore 18:00 c'è il derby della Capitale.