Quotidiani sportivi, le prime pagine: magia di Richarlison, record CR7

Gazzetta dello Sport

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della doppietta di Richarlison che permette al Brasile di avere la meglio sulla Serbia all'esordio ai Mondiali in Qatar. Rovesciata spettacolare per il calciatore del Tottenham, ma resta la paura per le condizioni di Neymar, uscito per una distorsione alla caviglia. Altro record per Cristiano Ronaldo: è l'unico giocatore della storia ad aver segnato in 5 Mondiali diversi. Sulla destra, inoltre, un'intervista a Marcel Desailly sul Milan.