Quotidiani sportivi, le prime pagine tra calciomercato e calendario Serie A

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' apre parlando di calciomercato e, in particolare, dell'interesse dell'Inter per Paulo Dybala. C'è stato un altro contatto per l'argentino: c'è la volontà di chiudere prima del raduno che avverrà tra dieci giorni. Sulla sinistra spazio ad un commento sul calendario di Serie A, sorteggiato nella giornata di ieri. Il derby tra Milan e Inter si giocherà già alla 5^ giornata. Intanto Divock Origi sarà presto un giocatore rossonero.