Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan di Pioli è crollato

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 25 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre parlando della crisi del Milan. Il Diavolo di Stefano Pioli, quello del 19° Scudetto conquistato nello scorso maggio 2022, è sparito. I rossoneri sono allo sbando e crollano ancora (4-0) in casa della Lazio di Maurizio Sarri. Squadra molle e senza gioco. Per Pioli "tante cose non funzionano". Paolo Maldini difende l'operato del tecnico rossonero e lo conferma in panchina. Intanto, però, il Napoli di Luciano Spalletti scappa a +12 in vetta alla classifica di Serie A. Una mano potrebbe arrivare dal mercato invernale: corsa contro il tempo per avere subito Nicolò Zaniolo dalla Roma. Anche l'Inter - sconfitta in casa lunedì sera dall'Empoli - non se la passa bene: Simone Inzaghi sarà confermato in panchina soltanto se arriverà almeno quarto, quindi in Champions League. Più difficile la situazione della Juventus, penalizzata di 15 punti in campionato. Senza coppe europee, addio ad Ángel Di María ed Adrien Rabiot praticamente certo.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di come la città di Milano, calcisticamente parlando, si sia eclissata, Dopo la sconfitta dell'Inter, caduta 0-1 a 'San Siro' contro l'Empoli, ecco arrivare il pesante cappotto (4-0) del Milan di Stefano Pioli in casa della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, strepitosi, in rete con Sergej Milinković-Savić, Mattia Zaccagni, Luis Alberto su rigore e Felipe Anderson, rossoneri non pervenuti. Gode anche il Napoli di Luciano Spalletti, ora a +12 in classifica sul Diavolo e in fuga solitaria verso lo Scudetto. Il Milan, intanto, prova a portarsi subito a casa Nicolò Zaniolo in questi ultimi giorni di calciomercato invernale: la Roma, però, non intende fare sconti. Lo cederà in prestito soltanto se avrà la certezza dell'obbligo di riscatto. L'Inter, invece, si è rassegnata a perdere Milan Škriniar a parametro zero: il difensore slovacco resterà fino a giugno, poi andrà al PSG. In casa Juventus ha parlato John Elkann che, al di là della sentenza di penalizzazione contro i bianconeri, teme che in gioco ci sia il destino dell'intero campionato.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della rivolta del mondo Juventus contro la penalizzazione di 15 punti in classifica. Decine di migliaia di tifosi si stanno organizzano per protestare; c'è anche chi pensa ad una 'class action'. In casa Torino, invece, c'è il rischio fregatura su Ivan Ilić, centrocampista fortemente richiesto dal tecnico Ivan Jurić e, ora, invece, ad un passo dal trasferimento in Ligue 1, all'Olympique Marsiglia. È scomparso, intanto, il Milan di Stefano Pioli. Rossoneri in piena crisi e sconquassati anche dalla Lazio di Maurizio Sarri con un perentorio 4-0. Il Napoli vola a +12, il futuro del Diavolo adesso è un'incognita. Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo dalla Roma, con cui c'è già un accordo. Ma va trovato quello con il club capitolino. Sale, invece, la tensione in casa Inter sulla vicenda Milan Škriniar. Con il PSG che ne approfitta per cavalcarla.