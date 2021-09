Quotidiani sportivi, le prime pagine: Serie A, vittorie per Milan e Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi 23 settembre 2021

'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria del Milan sul Venezia per 2-0. Decisivo Theo Hernandez, che a fine partita non ha dubbi sull'obiettivo stagionale rossonero: "Vogliamo lo scudetto". A destra troviamo i primi tre punti della Juventus, che soffre in casa dello Spezia e ribalta una partita che si era messa malissimo.